Angleterre : malgré la qualification, Gareth Southgate ne convainc toujours pas

L’Angleterre est en demi-finale de l’Euro 2024. Et c’est une petite surprise tant Gareth Southgate est critiqué depuis de nombreuses années. Surtout, depuis le début la compétition, le niveau affiché par les Three Lions est très décevant malgré un effectif XXL à tous les postes et des joueurs en grande forme dans leurs clubs respectifs. Pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Et le bilan très honorable de Gareth Southgate (demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste Euro 2021, quart de finaliste Mondial 2022 et donc demi-finaliste au moins de cet Euro), n’arrive pas à changer l’opinion publique. La presse anglaise pointe toujours autant ses choix.

Ce samedi, l’Angleterre a réussi à prendre le meilleur sur la Suisse lors des tirs au but. Peu flamboyante depuis le début de la compétition, la formation emmenée par Jude Bellingham a encore livré une prestation en demi-teinte. Pourtant, cette fois, si Gareth Southgate a gardé la même ossature, il a tenté un nouveau système pour mettre dans de meilleures conditions Phil Foden et Harry Kane. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Et malgré la qualification, les suiveurs du football anglais ne comprennent vraiment pas le football du sélectionneur de 53 ans. «Comme ce fut le cas avec les Portugais il y a huit ans, l’Angleterre défie la logique du football pour rester dans la compétition. Il est très inhabituel qu’une nation forte joue si régulièrement mal dans un tournoi majeur et atteigne les demi-finales. Si l’Angleterre va jusqu’au bout, elle ne sera pas parmi les équipes qui ont marqué l’Euro comme la France en 2000 ou l’Espagne en 2008 et 2012. Ce dont nous aurons été témoins sera comparable aux victoires de la Grèce en 2004 et du Portugal en 2016, lorsqu’une série de performances décevantes a conduit à un succès improbable», a confié Jamie Carragher après la rencontre.

Des choix toujours pointés du doigt

Dans un autre ton, l’ancien joueur de Manchester City, Micah Richard, n’a pas manqué de faire comprendre qu’il n’avait absolument rien apprécié de la prestation anglaise face aux Suisses. «Vous savez ce que j’ai vraiment apprécié dans le match de ce soir ? C’est ce qui s’est passé avant le match (rires). L’analyse de Frank Lampard avant le match. Normalement, on a environ une minute et demie, deux minutes maximum si c’est vraiment quelque chose de détaillé, mais l’analyse de Frank a duré environ trois minutes et j’étais collé dessus.» Preuve du désamour de Southgate en Angleterre, certaines légendes du pays n’hésitent pas à réclamer son départ même en cas de succès. «Je pense que ce sera le dernier tournoi de Gareth Southgate, que nous le gagnions ou non. Ce n’est plus possible», a lancé Gary Lineker après la qualification.

Du côté du Sun, si l’on souligne l’effort de Southgate de changer de système pour cette rencontre, voyant que depuis le début de la compétition ça n’allait pas, on pointe du doigt ses choix d’hommes et son manque d’idées au moment des changements pendant les rencontres. «Il a changé le système mais il doit maintenant commencer à changer ses joueurs. Et cela ne concerne pas seulement son onze de départ pour la demi-finale à Dortmund mercredi, mais aussi pendant le match lui-même. Ce n’est pas la première fois que Southgate a failli payer le prix de son refus obstiné de réagir par des remplacements et on peut se demander s’il va un jour apprendre. Probablement pas. Ses changements n’avaient aucun sens», écrit ainsi le tabloïd anglais. Des propos forts donc qui sont partagés par la totalité de la presse anglaise ce dimanche. Difficile pour Southgate de trouver un soutien malgré cette qualification en demi-finale. Face aux Pays-Bas, il faudra proposer bien mieux pour espérer passer et faire changer d’avis l’opinion publique…