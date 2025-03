Bayern Munich, PSG : Joshua Kimmich fait une grosse annonce sur son avenir

Contrairement au PSG, où son nom était encore cité ces dernières heures, Joshua Kimmich avait le sourire jusqu’aux oreilles à la sortie de son match hier soir. À l’occasion de son 1/8e de finale aller de Ligue des Champions, le Bayern Munich a tourmenté le Bayer Leverkusen, sans jamais laisser l’infime espoir d’exister aux hommes de Xabi Alonso (3-0). Pour Joshua Kimmich, dont le contrat actuel expire toujours au mois de juin, l’heure était évidemment à la fête.

Le capitaine munichois s’est même présenté en zone mixte, d’abord pour exprimer sa satisfaction, mais aussi et surtout pour évoquer son avenir, actuellement sur toutes les lèvres en Allemagne. Il a d’abord déclaré : «je n’ai pas l’impression d’être gourmand. Il n’est pas question de soutirer le moindre euro au club. Max (Eberl, le directeur sportif du Bayern, ndlr) le sait. On a de très bonnes discussions. Je remarque aussi que Max est très honnête et j’apprécie vraiment ça.» Pour mémoire, le Bayern Munich, frustré par les tâtonnements de son capitaine, avait décidé de retirer son offre de prolongation. L’idée de le voir rempiler n’est pas totalement morte, mais elle a pris du plomb dans l’aile.

Kimmich confirme la présence d’autres clubs et annonce la date de sa décision

Aujourd’hui, l’actualité brûlante reste donc cette information selon laquelle Kimmich disposerait d’une offre formelle du PSG sur la table, à savoir un contrat jusqu’en 2029. L’Allemand a forcément été invité à commenter ces rumeurs, et il a répondu sans langue de bois : «si d’autres clubs jouent un rôle dans ma réflexion ? Oui. Je ne mentionnerai pas le nom du ou des clubs, mais je prendrai ma décision bientôt», a-t-il affirmé.

Le suspense reste entier dans ce dossier, mais plus pour très longtemps. L’international allemand a ajouté qu’il prendrait sa décision avant la prochaine trêve internationale, soit pas plus tard que dans une dizaine de jours. Le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, est censé annoncer sa liste pour le 1/4 de finale de Ligue des Nations face à l’Italie, la semaine prochaine. « Une décision sera prise rapidement. Elle interviendra certainement avant la trêve internationale, au plus tard», a conclu le milieu de 30 ans.