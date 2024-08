Le PSG reprête Xavi Simons à Leipzig

L’issue du feuilleton se faisait attendre depuis des semaines. Auteur d’une très belle saison en prêt à Leipzig (43 matches, 10 buts, 15 passes décisives), Xavi Simons était espéré au PSG cet été par les supporters parisiens. Il faut le dire, l’international néerlandais (20 sélections, 2 buts), longtemps perçu comme un produit non fini, semblait avoir enfin brisé le plafond de verre pour revenir à Paris et incarner le nouveau visage du club, après le départ de Kylian Mbappé.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le PSG n’avait pas hésité à réactiver sa clause de rachat il y a un an, après un premier prêt bluffant au PSV. Mais comme nous vous le révélions, le joueur de 21 ans, lui, restait contrarié par le traitement et les fausses promesses qui lui avaient été faites en interne, ce qui peut en partie expliquer son choix de retrouver l’Allemagne, non pas pour signer au Bayern Munich, pourtant à l’affût sur le dossier… mais pour prolonger son séjour à Leipzig.

Un troisième prêt consécutif

Comme l’a annoncé le club parisien en ce jour, Xavi Simons est en effet de retour pour une saison dans la Saxe, toujours sous la forme d’un prêt, et sans obligation d’achat. « Le milieu de terrain néerlandais est de nouveau prêté sans option d’achat au RB Leipzig pour la saison 2024-2025, après un exercice convaincant avec la formation de Bundesliga en 2023-2024 », indique le communiqué.

Un nouveau joli coup pour Leipzig, 4e de Bundesliga l’an passé et qualifié pour la Ligue des Champions cette saison. Xavi Simons y retrouvera notamment Loïs Openda, dont la relation avait fait des dégâts sur les pelouses de Bundesliga, mais aussi quelques recrues comme le gardien belge Maarten Vandevoordt, ou le très prometteur Assan Ouédraogo. Pour rappel, Simons reste lié au PSG jusqu’en 2027.