Elim. Euro 2024 : l’Italie tombe à domicile face à l’Angleterre

C’est un remake de la finale de l’Euro 2020 qui se disputait sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. Après son sacre final il y a un an et demi à Wembley, l’Italie affrontait l’Angleterre, cette fois de l’autre côté des Alpes. Une rencontre comptant pour leur entrée en lice en éliminatoires de l’Euro 2024, prévu en Allemagne. Les Three Lions voyaient en cette première journée de qualification comme une occasion de se venger face à une Squadra Azzurra remaniée depuis l’été 2021. Pour ce faire, Gareth Southgate alignait le co-meilleur buteur de l’histoire de la sélection à égalité avec Wayne Rooney, Harry Kane, accompagné en attaque par Bukayo Saka et Jack Grealish. De son côté, Roberto Mancini faisait confiance à un nouveau dans l’effectif transalpin, puisque Mario Retegui débutait sa carrière internationale ce jeudi soir, avec Domenico Berardi à droite et Lorenzo Pellegrini de l’autre côté. Le début de rencontre était à mettre au crédit des Italiens, qui arrivaient à faire reculer leur adversaire du soir dans leur dernier tiers. Néanmoins, après quelques minutes de domination subies, les coéquipiers de Jude Bellingham arrivaient à sortir la tête de l’eau et allaient même s’offrir quelques occasions dans la surface adverse. Et sur un corner repris au second poteau par Kane, Declan Rice, en renard des surfaces, trompait Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score dans le premier quart d’heure (0-1, 13e).

Les visiteurs continuaient de mettre la pression sur les hommes en bleu, jusqu’à aller obtenir un penalty avant la pause, à la suite d’une main de Giovanni Di Lorenzo, sifflée à l’aide de la VAR. Harry Kane ne se faisait pas prier pour prendre Donnarumma à contre-pied et ainsi devenir le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions avec cette 54e réalisation, dépassant ainsi Wayne Rooney. Grealish avait dans les pieds l’occasion de porter le score à 3-0 mais le Cityzen ratait complètement une reprise semblant simple sur un centre bas au second poteau (45+1e). Au retour des vestiaires, la Nazionale retrouvait des couleurs et trouvait enfin le chemin des filets : Pellegrini distillait une superbe passe cachée pour permettre à Mario Retegui de crucifier Pickford d’une frappe croisée () pour ouvrir son compteur sous le maillot bleu. Cette réduction du score donnait plus de confiance aux hommes de Mancini, qui reprenaient l’ascendant qu’ils avaient à l’entame de match. Une domination à supériorité numérique après les deux jaunes écopés par Luke Shaw en seulement trois minutes (78e, 80e), obligeant les joueurs en blanc à gagner du temps dans le dernier quart d’heure. La revanche est donc prise par l’Angleterre, leader de la poule C à égalité avec la Macédoine du Nord, vainqueure en même temps de Malte. Il s’agit là de la première victoire anglaise face à l’Italie en match officiel depuis… le 16 novembre 1977, en qualification de la Coupe du Monde 1978.

