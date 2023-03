Italie : Mateo Retegui, la curieuse nouvelle attraction offensive de Roberto Mancini

La suite après cette publicité

L’heure de la première trêve internationale post-Coupe du Monde est arrivée. Si les sélections présentes au Qatar cherchent à se reconstruire, se développer ou s’améliorer selon les résultats respectifs, certaines autres nations restées à quai en novembre dernier entament une transition totale dans l’espoir de préparer au mieux les prochaines échéances. C’est le cas de l’Italie qui a encore une fois loupé l’avion pour le dernier Mondial et se doit ainsi de trouver des solutions à cet énième traumatisme. Les yeux sont désormais dirigés vers l’Euro 2024 mais pour pouvoir défendre son titre, la Nazionale doit passer par la case des qualifications.

Malgré ce nouvel échec, qui n’est pas sans rappeler celui de 2018 pour l’édition en Russie, la Fédération italienne de football (FIGC) a maintenu en poste le sélectionneur Roberto Mancini, grand artisan du sacre européen lors de l’été 2021 avec cette victoire en finale contre l’Angleterre à Wembley. Avant d’affronter l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations en juin prochain, la Squadra Azzurra affronte l’Angleterre (23 mars) et Malte (26 mars) dans le groupe C des éliminatoires de l’Euro. Un moyen d’introduire de nouveaux visages dans la sélection italienne et ainsi créer des automatismes pour un groupe en perte de vitesse.

Un Argentin aux origines italiennes

La plus grande surprise dans cette nouvelle liste des joueurs convoqués par Roberto Mancini est la présence d’un certain Mateo Retegui, né le 29 avril 1999 en Argentine qui évolue au Club Atlético Tigre, en prêt du Boca Juniors : «Il est titulaire depuis deux ans dans le Championnat d’Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment. On pensait qu’il ne voulait pas venir, il a tout de suite dit oui et nous l’avons appelé», a affirmé Roberto Mancini la semaine dernière. L’attaquant de 24 ans, qui n’a jamais joué en Europe, possède un double passeport argentin-italien grâce aux origines siciliennes de son grand-père maternel. Issu d’une famille de sportifs, Mateo Retegui a déjà inscrit six buts dont deux doublés, sur les huit premiers matchs de Superliga, le championnat argentin qui vient de lancer sa nouvelle saison. Il a débuté chez les jeunes pousses de River Plate avant de rejoindre la formation dorée du Boca Juniors en 2016.

La légende italienne, Francesco Totti a également été parmi les premiers à croire en Mateo Retegui, lui proposant même un contrat de parrainage dans son écurie de jeunes talents CT10 Management dès 2020. Le mythique capitaine des Giallorossi avait d’ailleurs fait le forcing auprès de la direction romaine : « J’ai affaire à un talent incroyable. Un attaquant qui joue comme un milieu de terrain vraiment dévastateur ». C’est un secret de polichinelle mais la Squadra Azzurra peine à trouver son grand attaquant efficace, réaliste et régulier depuis plusieurs années. Si certains buteurs italiens ont cartonné en club, ils ont souvent eu du mal à traduire leur niveau en sélection nationale. Voilà qui force Mancini à expérimenter de nouveaux noms comme celui de Retegui, annoncé titulaire ce jeudi contre les Three Lions. Et comme un symbole, le natif de San Fernando débutera son aventure à Naples, au stade Diego Armando Maradonna.

Un poste toujours en crise

«En attaque on a des problèmes mais pas parce qu’il n’y a pas de talents. Mais ils doivent jouer et ils ne jouent pas». En ces mots, le sélectionneur Mancini avait tiré la sonnette d’alarme sur la forme de ses attaquants. La Gazzetta dello Sport s’est même amusé à compter les buteurs italiens considérés comme des cadres de leur équipe cette saison, en prenant comme paramètres principaux au moins 20 apparitions dont 75% en tant que titulaire. Et il s’avère que dans toute l’Europe, il n’y a que cinq attaquants italiens qui affichent ce taux d’utilisation (Immobile, Okaka, Pinamonti, Caputo et Compagno). Alors certainement que la Squadra Azzurra possède de vrais atouts offensifs avec Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo voire Domenico Berardi mais ces trois joueurs ne sont pas de véritables numéros neuf et les obliger à dézoner serait quelque peu dommage.

La saison de Ciro Immobile (55 sélections, 15 buts) est particulière puisque le buteur de la Lazio a dû jongler entre plusieurs pépins physiques, ce qui explique en grande partie le faible total d’apparitions avec 27 rencontres jouées toutes compétitions confondues pour 11 réalisations. Récemment opéré de la main, son éternel remplaçant Andrea Belotti (44 sélections, 12 buts), qui a quitté le Torino pour l’AS Rome l’été dernier, est désormais le joker offensif de José Mourinho derrière le titulaire indiscutable Tammy Abraham et affiche un compteur de 4 buts en 32 apparitions. Même constat pour l’ancien Parisien Moise Kean (12 sélections, 4 buts) qui n’est presque jamais titulaire cette saison à la Juventus, étant bloqué par Dušan Vlahović et Arkadiusz Milik avec 7 buts en 34 matchs.

Dans les autres récemment appelés, Gianluca Scamacca (9 sélections) ne joue presque pas à West Ham, club qu’il a rejoint l’été dernier. Toujours en Angleterre, le buteur italien, Wilfried Gnonto (8 sélections, 1 but) connaît une saison un poil inconstante à Leeds United malgré une production pas inintéressante. Quant à Giacomo Raspadori (17 sélections, 5 buts), il souffre de la saison tonitruante du duo Victor Osimhen - Khvicha Kvaratskhelia au Napoli qui rend son développement compliqué, surtout avec ses petites blessures récentes à l’ischio.