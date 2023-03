Italie : Roberto Mancini toujours sous le choc de la mort de Gianluca Vialli

Les sélections nationales vont bientôt reprendre du service pour une nouvelle trêve internationale. Et en Italie, l’atmosphère sera bien particulière puisque les deux rencontres prévues la semaine prochaine, contre l’Angleterre et Malte, marqueront les grandes premières sans Gianluca Vialli, décédé d’un cancer du pancréas en janvier dernier. L’ancien joueur de la Sampdoria était l’assistant de Roberto Mancini en Nazionale, notamment lors du sacre à l’Euro 2020.

«Ce seront des jours difficiles, le grand vide que je ressens chaque jour nous nous sentirons plus forts. Tout ce qu’il nous a laissé doit être utile pour notre présent et notre avenir. Nous rendrons hommage à Gianluca Vialli avec une de ses phrases fétiches inscrite sur le maillot , et ce sera très agréable de pouvoir se souvenir de lui. Il était apprécié du public napolitain, et le maillot pour lui, sera très beau. Nous rendrons visite aux enfants malades de l’hôpital de Santobono Pausillipon dans les jours précédant le match», a affirmé le sélectionneur de la Nazionale dans les colonnes de la Gazetta dello Sport.

