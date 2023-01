La légende italienne Gianluca Vialli est décédée

La suite après cette publicité

La leucémie vient d’emporter récemment Siniša Mihajlović, alors âgé de 53 ans, et c’est au tour de Gianluca Vialli de succomber d’une maladie. Alors qu’il avait récemment quitté l’encadrement de l’équipe nationale italienne pour combattre son cancer du pancréas qui le touchait depuis quelques années, l’ancien international italien de 58 ans était rentré dans une nouvelle phase de son traitement. «Après une longue et difficile discussion avec ma merveilleuse équipe d’oncologues, j’ai décidé de suspendre, je l’espère de façon provisoire, mes engagements professionnels présents et futurs» expliquait-il après son départ de la Nazionale.

Malgré une lutte intense pour combattre ce cancer, cela n’a pas suffi et Gianluca Vialli vient de nous quitter annoncent les médias italiens. Une terrible nouvelle pour sa famille et ses proches, mais aussi pour tous les amoureux du football italien. Car celui qu’on appelait Lucagol a clairement marqué de son empreinte les années 1980 et 1990 en Italie. Natif de Cremonese, où il a été formé et où il a disputé ses premières saisons, il va partir en 1984 du côté de la Sampdoria, un club où il explosera totalement aux yeux des fans de football. Devenant international italien en 1985 en parallèle, il sera l’un des hommes forts de l’âge d’or des Blucerchiati.

Une vraie culture de la gagne !

Remportant trois Coupes d’Italie (1985, 1988 et 1989), il aura aussi gagné la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1990, avec une victoire 2-0 aux prolongations contre Anderlecht en finale. Le double buteur ? Gianluca Vialli. Lors de la saison 1990-1991, il ira aussi chercher le seul titre de championne d’Italie de la Samp’ au terme d’une saison où il aura inscrit 19 buts. Des exploits immenses auxquels aurait pu s’ajouter la Ligue des Champions 1991-1992 (qui s’appelait Coupe des clubs Champions), mais le FC Barcelone remportait la finale 1-0 aux prolongations. Légende éternelle de la Sampdoria, il décidait de quitter le club après cette déception pour rallier la Juventus. Resté quatre saisons avec la Vecchia Signora, il continuera d’affoler les compteurs et remportera 1 Scudetto (1995) et une Coupe de l’UEFA (1993).

Mais surtout, il ira chercher la Ligue des Champions 1995-1996 contre l’Ajax Amsterdam (1-1/4-2 aux tirs au but) au sein d’un savoureux trident composé de Fabrizio Ravanelli et Alessandro Del Piero. Une nouvelle consécration suivie d’un départ du pays pour l’Angleterre et Chelsea, où il remportera la Coupe d’Angleterre 1997, la Coupe de la Ligue Anglaise 1998 et la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1998). Également demi-finaliste de l’Euro 1988 et de la Coupe du monde 1990 avec la Squadra Azzurra, qu’il quittera en 1992, il aura eu moins d’impact en sélection (59 matches, 16 buts). Connaissant une courte expérience de coach avec Chelsea et Watford, il aura rejoint l’encadrement de la sélection italienne en tant que coordinateur de l’équipe. Une sélection qui remportera l’Euro 2020. Une science du but (259 réalisations en 627 matches avec ses clubs) ainsi qu’une culture de la gagne, Gianluca Vialli laisse quoiqu’il arrive une trace indélébile dans l’histoire du football italien.