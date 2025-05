Ballon d’Or : Arne Slot y croit pour Mohamed Salah

Ce vendredi, Arne Slot s’est présenté en conférence de presse. Le technicien néerlandais a notamment été interrogé sur les chances de Mohamed Salah concernant l’élection du prochain Ballon d’Or. Et le coach de Liverpool y croit pour son joueur.

«J’ai beaucoup d’espoir pour lui. Il a réalisé de très bonnes saisons à Liverpool, mais celle-ci se démarque probablement par ses statistiques et nous avons remporté le championnat. Cela lui donne donc une chance. Malheureusement, il n’est pas le seul grand joueur, mais s’il y a une chance, c’est cette saison. Sinon, il fera encore plus d’efforts la saison prochaine. Il serait quasiment impossible pour Mo d’améliorer ses performances individuelles, mais son mental d’élite le rend insatisfait. Collectivement, nous pouvons faire mieux. Nous avons disputé quatre trophées et n’en avons remporté qu’un seul. Le plus difficile à gagner.» Mo Salah a déjà un soutien de taille.