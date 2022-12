Le roi Pelé est décédé

Le football pleure de nouveau l’un de ses meilleurs ambassadeurs. Plus de deux ans après le décès de la star argentine Diego Armando Maradona, c’est au tour de Pelé de s’éteindre. L’information a été donnée par son agent à l’Associated Press. Alors qu’il avait 82 ans et qu’il multipliait de plus en plus les visites à l’hôpital (récemment opéré d’une tumeur au colon), l’ancien buteur de Santos a cette fois rendu son dernier souffle. Il laisse derrière lui tout un pays en deuil et l’ensemble du monde du football. Plus qu’un footballeur, Edson Arantes do Nascimento était un mythe et l’idole de toute un peuple. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações dans l’état de Minas Gerais au sud du Brésil, le jeune Edson Arantes do Nascimento prendra vite le chemin de l’état de São Paulo avec sa famille quand son père obtiendra un emploi de fonctionnaire et une place dans l’effectif du club local.

Découvrant ainsi le ballon rond grâce à son géniteur, il rejoindra ensuite Santos en 1956, le club avec lequel il marquera sa légende. A seulement 15 ans, il fait ses premiers pas avec les équipes jeunes, avant d’aller en équipe première et il ne cessera de monter en puissance. Sélectionné avec le Brésil le 7 juillet 1957 alors qu’il n’avait pas encore 17 ans, il disputera la coupe du monde en Suède l’été suivant. Ratant sur blessure les deux premiers matches, il reviendra plus fort avec un but contre le Pays de Galles en quart de finale (devenant le plus jeune buteur en Coupe du monde à 17 ans et 239 jours), un triplé contre la France en demi-finale et un doublé en finale contre la Suède.

Pelé et la Coupe du Monde

Devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire, il est aussi le seul à avoir gagné trois fois la compétition : 1958 contre la Suède (5-2), 1962 contre la Tchécoslovaquie (3-1) et 1970 contre l’Italie (4-1). La Coupe du monde, la compétition de Pelé où il aura acquis sa notoriété mondiale. Légende du Brésil dont il est toujours le meilleur buteur de la sélection avec 77 buts en 92 capes, il a aussi brillé en club avec Santos. Auteur de 643 buts en 660 matches avec le club brésilien entre 1956 et 1974, il a remporté 6 Championnats du Brésil (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 et 1968) ainsi que deux Copa Libertadores (1961 et 1962). Parti ensuite deux ans aux États-Unis pour défendre les couleurs des New York Cosmos, il prend sa retraite sportive à 37 ans.

Durant sa carrière, il revendiquera avoir marqué 1301 buts toutes compétitions confondues en prenant en compte les coupes régionales et les matches amicaux puisque Santos réalisait fréquemment de longues tournées en Europe. Après avoir raccroché les crampons, Pelé a toujours été lié au football, mais il a aussi réalisé d’importantes actions humanitaires devenant par ailleurs ambassadeur de l’UNICEF. Devenu aussi Ministre des Sports Brésilien entre 1995 et 1999, il a profité de son image pour pouvoir se consacrer à des causes qui lui étaient chères. Décédé à 82 ans, c’est tout un pan de l’histoire du football et de celle du Brésil qui se tourne. Le roi est mort, vive le roi !