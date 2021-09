La légende Pelé est à l'hôpital

Alors que la France pleure Jean-Paul Belmondo, disparu ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, le Brésil tremble lui à chaque fois que les médias évoquent l'état de santé de leur légende éternelle, Pelé. Globo révèle justement ce lundi que le triple vainqueur de la Coupe du Monde avec la Seleção est hospitalisé depuis mardi, soit six jours, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. L'homme âgé de 80 ans y était en fait allé pour passer de simples examens de routine (retardés par la pandémie de Covid-19), détaille le média auriverde, avant qu'un problème de santé ne lui soit détecté.

La suite après cette publicité

Si la nature du problème demeure secrète à ce jour, Joe Fraga, représentant de Pelé, s'est lui montré rassurant à propos de l'idole brésilienne. «Batterie complète de tests/scanner/coloscopie/sang, etc. Il ne fait pas tout en un jour», a-t-il ainsi écrit dans un message relayé par l'agence de presse Reuters. Le Roi Pelé avait lui posté un message également positif sur son compte Instagram il y a 5 jours, alors qu'il se trouvait déjà à l'hôpital. «Les gars, je ne me suis pas évanoui et je suis en très bonne santé. J'y suis allé pour mes examens de routine, que je n'avais pas pu faire avant à cause de la pandémie. Faites-leur savoir que je ne joue pas dimanche prochain !», avait ainsi relativisé l'ancien joueur de Santos.