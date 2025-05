Le FC Barcelone encaisse un premier coup dur sur le mercato

Plus que quelques heures et le FC Barcelone pourra célébrer le 28e titre de son histoire en Liga. Une victoire suffit aux Blaugranas ce soir sur la pelouse de l’Espanyol pour être le tout nouveau champion d’Espagne. La victoire est acquise depuis le succès dans le Clasico dimanche dernier (4-3). Le club catalan peut désormais penser à la suite et c’est justement vers son voisin de Barcelone que les regards se sont tournés, et vers son gardien de but : Joan Garcia.

Le dernier rempart de 24 ans est la grande révélation à son poste en Liga cette saison. Le PSG a même un œil dessus, comme la plupart des grandes équipes européennes à la recherche d’un joueur à ce poste. L’an passé, Arsenal s’était aussi signalé pour en faire un remplaçant de luxe à David Raya. L’idée n’est d’ailleurs pas morte, car les Gunners courtisent à nouveau le natif de Sallent. Il faudra parvenir à battre une grosse concurrence sur ce dossier.

Joan Garcia n’ira pas au FC Barcelone

Mais le FC Barcelone est d’ores et déjà en train de baisser pavillon dans cette bataille, annonce ce jeudi le programme T’hi Jugues sur la Cadena SER. D’après les informations de la radio, Joan Garcia ne rejoindra pas les Culés la saison prochaine, et ce, pour une bonne raison. Avec la prolongation à venir de Wojciech Szczęsny et le retour à la compétition de Marc-André ter Stegen, bien qu’un doute existe sur son retour au plus haut niveau, le Barça est déjà largement pourvu au poste de gardien de but. Un empilement pourrait même faire exploser le vestiaire.

«Le Barça a d’autres priorités à améliorer» estime le média, qui donne plus d’indications quant au futur de Garcia. Celui-ci se dirige vers l’Angleterre, ou le Real Madrid qui pourrait bien perdre Andriy Lunin lors du prochain mercato. La clause de 25 M€ n’a pas de quoi effrayer la Casa Blanca. De son côté, l’Espanyol a trouvé un successeur en la personne de Leo Roman (24 ans), brillant hier soir avec Majorque contre le Real Madrid, mais à qui il ne reste qu’un an de contrat.