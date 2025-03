Le PSG a ciblé la révélation de la Liga au poste de gardien de but

Le PSG aura un chantier essentiel lors de la prochaine intersaison, celui du poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma est régulièrement contesté pour ses problèmes sur les sorties aériennes, un certain manque d’autorité et un jeu au pied qui fait passer pas mal de frayeurs à sa défense. L’Italien n’en reste pas moins l’un des meilleurs du monde. Sa prestation à Anfield lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions peut en témoigner. Sur sa ligne et dans l’exercice des tirs au but, il est sans doute le plus fort.

La suite après cette publicité

Son avenir pose tout de même question au PSG, surtout que le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzurra arrive en fin de contrat en 2026. Et sa prolongation tarde à venir. «Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On cherche une solution», expliquait son agent, Enzo Raiola, récemment dans L’Équipe. Il précisait également qu’il n’y avait aucune rupture avec la direction. «On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer».

La suite après cette publicité

Le PSG est fan de Joan García

Ces propos ont rassuré mais le temps passe et on ne voit toujours rien venir. L’Inter s’est d’ailleurs déjà signalée pour le faire venir, plutôt à la fin de son contrat dans un an, quand il serait libre. Le PSG a déjà envisagé la suite sans l’ancien Milanais. Pour le remplacer, le nom de Lucas Chevalier est déjà sorti. Le Lillois est l’un des gardiens les plus prometteurs du moment. Il a l’avantage d’être jeune (23 ans) et Français, ce qui n’est pas négligeable pour le club de la capitale. Le gardien, déjà convoqué en équipe de France, n’est cependant pas le seul.

D’après AS, la direction parisienne regarde aussi du côté de l’Espagne où Joan García brille de mille feux avec l’Espanyol de Barcelone. Il est d’ailleurs le seul portier de Liga à avoir atteint les 100 arrêts cette saison. Le portier de 23 ans vient même d’être récompensé pour la 2e consécutive en Espagne du trophée (symbolique) de la "parade du mois". De quoi mettre en alerte le PSG mais aussi de très nombreux clubs européens comme le Bayern, le Bayer, le FC Barcelone et Manchester United. Arsenal s’est même vu refuser une offre de 12 M€ plus 20 M€ de bonus l’été dernier. Cette fois, il faudra sans doute mettre beaucoup plus.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. Victoire 4-0 du PSG face à l’ASSE ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 830€.