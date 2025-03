PSG : l’agent de Gianluigi Donnarumma lâche une bombe sur son avenir

Et si, en une prestation, Gianluigi Donnarumma voyait son avenir drastiquement changer au Paris Saint-Germain ? Crédité d’un 9,5/10 après sa prestation héroïque contre Liverpool, qui a grandement permis au PSG d’aller en quarts de finale de C1, l’Italien de 26 ans pourrait finalement rempiler avec le PSG. Alors que son contrat au PSG expire en juin 2026, l’international italien était toujours incertain de rester dans la capitale, et ce, après des intérêts de plusieurs clubs européens, à commencer par l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

«il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait-il déclaré après la prestation contre Manchester City. Interrogé après sa belle prestation à Anfield, Enzo Raiola, cousin du regretté Mino et agent du gardien, a d’abord expliqué qu’il n’avait pas du tout compris les critiques au début de saison sur son client, expliquant que cela l’avait affecté.

La suite après cette publicité

Gigio Donnarumma veut rester à Paris

Avant de revenir plus en détail sur sa saison, à commencer par le recrutement d’un concurrent : Matvey Safonov. «Honnêtement, c’est normal pour un club important comme le PSG d’avoir un autre gardien important. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver au numéro 1. Safonov a joué quand Donnarumma en avait besoin, et c’est normal. Il peut se passer beaucoup de choses dans une saison», a précisé son agent, pas affecté par l’arrivée du Russe.

Et concernant son avenir, Raiola a reconnu que des discussions existent avec le PSG pour une prolongation depuis l’été dernier : «Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On cherche une solution», a-t-il lâché à L’Équipe. En précisant qu’il n’y a aucune rupture avec le club. «On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer». La priorité est donc de prolonger au PSG.