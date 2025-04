Le FC Barcelone et le Real Madrid se battent pour le remplaçant de Courtois et Ter Stegen

Ce fut un Clasico mouvementé, marqué par les polémiques d’avant-match, un scénario fou et de la tension pendant toute la rencontre. Un titre de plus pour le FC Barcelone, qui rêve déjà de faire le triplé, alors que ce duel face à l’Inter en demi-finale aller de Ligue des Champions se profile à l’horizon. Mais, dans le même temps, forcément, la direction travaille déjà sur le mercato et même sur le projet du club sur le long terme.

Dans ce sens, le club planche déjà sur son futur numéro 9, avec de nombreux noms qui sont sortis ces derniers temps, comme Alexander Isak (Newcastle) ou Julian Alvarez (Atlético de Madrid). Mais il faudra aussi s’attaquer au poste de gardien, puisque Marc-André ter Stegen, qui revient de blessure, ainsi que Wojciech Szczęsny ont déjà un certain âge : 32 ans pour l’Allemand et 35 ans pour le Polonais. Le Real Madrid a sensiblement le même "problème" avec Thibaut Courtois, qui soufflera ses 33 bougies en mai. Dans l’immédiat, les deux clubs ont des gardiens performants pour la saison prochaine, mais ensuite ?

Une référence en Liga

Tous deux peignent donc le marché à la recherche d’un futur portier titulaire. Et comme l’explique Sport, les directions sportives des deux ogres du championnat espagnol ont jeté leur dévolu sur le même gardien : Joan Garcia. L’Espagnol de 23 ans réalise une saison exceptionnelle dans les cages de l’Espanyol, s’affirmant comme un des meilleurs gardiens d’Europe, et il a tapé dans l’œil des cadors de la Liga mais aussi en Angleterre.

Surtout qu’avec une clause libératoire de 25 millions d’euros seulement, c’est un gardien particulièrement bon marché. Une chose est sûre, il va quitter le club catalan cet été, et tout indique qu’il va signer chez un cador européen. Pour le Barça et le Real Madrid, tout est une question de timing, dans le sens où ils n’ont pas besoin de lui sur le court terme, et vont donc trouver un moyen de sécuriser sa présence sur le moyen terme…