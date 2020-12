EdF : la liste de Didier Deschamps pour l'Euro est déjà prête

Très attendu depuis l’été dernier par bon nombre d’amoureux du ballon rond, l’Euro sera l’occasion pour l’équipe de France de se venger du Portugal, cinq ans après avoir échoué en finale. Mais alors que la compétition européenne ne débute que dans six mois, Didier Deschamps semble savoir où il va et ce dès aujourd’hui, lui qui a affirmé lors d’un entretien pour RTL, être en mesure de fournir «une liste prête à 100% dès ce mois de décembre», en admettant néanmoins que la donne pourrait changer d’ici le printemps. «Je sais trop bien qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le mois de mars. J'espère qu'il n'y aura pas de problème physique pour l'ensemble des joueurs» a ainsi déclaré le sélectionneur des Bleus avant d’évoquer les difficultés de Mbappé ces dernières semaines.

«Le problème avec Kylian, c'est qu'il a placé la barre tellement haut. (...) Je suis loin d'avoir des inquiétudes par rapport à Kylian. Ça reste toujours un joueur au top niveau mondial». À son tour, le cas de Thomas Lemar, en grande difficulté à l’Atlético, a également été abordé par l’ancien capitaine de l’EdF. «Il faisait partie du groupe champion du monde il y a deux ans. Donc s'il était avec l'équipe de France, c'est que j'estimais qu'il avait sa place et pouvait amener quelque chose. Après ça a été plus compliqué, mais il a plus de temps de jeu, son entraîneur est plutôt élogieux à son égard et a retrouvé le sourire. Il fait partie des joueurs qu'on suit, qu'on a suivi et qu'on continue de suivre», a-t-il conclu. Les six prochains mois risquent d'être intenses pour les prétendants à la liste de DD.