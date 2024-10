Le Bayern prêt à offrir un salaire XXL à Jamal Musiala

La prolongation de Jamal Musiala est la nouvelle priorité absolue du Bayern Munich. Le milieu offensif de 21 ans est considéré en interne comme l’avenir du football et les dirigeants bavarois seraient prêts à blinder l’international allemand (36 sélections, 6 buts), en lui offrant l’un des plus gros salaires de l’effectif. Au sein de la formation munichoise, on entrevoit un avenir à la Thomas Muller (16 ans au Bayern) pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026.

Selon les informations de Sky Germany, Jamal Musiala pourrait toucher un salaire de 25 millions d’euros brut par an, en cas de prolongation avec le Bayern Munich. L’allemand est d’ailleurs actuellement en négociations avec son club pour une extension jusqu’en 2029 ou 2030. Malgré les intérêts annoncés de gros clubs comme le Real Madrid et Manchester City, Musiala ne discute pour l’instant avec personne d’autre que les dirigeants bavarois.