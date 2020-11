Barça : Ronald Koeman sent Antoine Griezmann libéré

Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs en Liga grâce à son brillant succès face à Osasuna (4-0). Un match qui a permis à Antoine Griezmann d'inscrire un superbe but et de distiller une passe décisive à Philippe Coutinho. L'international français confirme donc ses belles dispositions du moment après avoir traversé une zone de turbulences. Interrogé sur le cas Griezmann à l'issue de la rencontre, Ronald Koeman a avoué qu'il trouvait son joueur plus libéré.

« Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif, » a ainsi commenté le technicien néerlandais. Pourvu que ça dure...