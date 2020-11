Liga : le FC Barcelone régale contre Osasuna

Retour aux affaires pour le Barça en championnat, avec un objectif : mettre fin à cette mauvaise dynamique sur la scène nationale qui a relégué les Barcelonais à la quatorzième place, avec des rencontres de retard ceci dit. Après un échec sur la pelouse de l'Atlético de Madrid le week-end dernier, les troupes de Ronald Koeman étaient de retour au Camp Nou avec un choc face à Osasuna, équipe placée juste derrière elles au classement et également dans une mauvaise passe. Pour ce duel, le coach néerlandais misait notamment encore sur Mingueza pour accompagner Lenglet en défense, alors que Braithwaite accompagnait Messi et Griezmann devant. Frenkie de Jong, Pedri et Coutinho étaient responsables des tâches créatives. En face, on retrouvait notamment ce duo Ruben Garcia - Budimir, capable de faire mal à la défense barcelonaise, loin d'être sereine en ce moment.

Sans surprise, le FC Barcelone attaquait d'entrée face à des Rojillos qui misaient, comme souvent, sur le jeu en contre. Les premières véritables occasions ne tardaient pas à pointer le bout de leur nez. Après un caviar de Griezmann, Coutinho frappait depuis le point de penalty mais Unai Garcia sauvait sur sa ligne (10e). Derrière, le Français enchaînait sur une belle demi-volée, sortie sans trop de soucis par Sergio Herrera (15e). L'ancien de l'Atlético était en forme, mais trop imprécis, à l'image de sa frappe trop croisée après un service de Coutinho (16e). Mais les visiteurs étaient aussi capables de faire mal, comme l'a montré Budimir, qui manquait le cadre, seul devant MATS (19e). L'ouverture du score n'allait pas se faire attendre. Trouvé à gauche, Alba centrait. Coutinho, puis Braitwhaite butaient sur Sergio Herrera. Le ballon revenait cependant sur l'ancien du TFC qui la poussait au fond, tant bien que mal, de la cuisse (1-0, 30e).

Griezmann a brillé

Les Catalans étaient très bien dans leur rencontre, avec une animation offensive pour le moins efficace, et ce alors que Lionel Messi n'était pas dans son meilleur jour. Le double-pivot composé de De Jong et de Pedri était assez efficace, alors que devant, les appels de Griezmann et de Braithwaite faisaient mal à l'équipe de Pampelune. Grizi allait doubler la mise peu avant la pause d'une belle reprise de volée depuis l'extérieur de la surface, sous la barre du portier rival (2-0, 43e). Derrière, Coutinho manquait le cadre alors que les cages étaient vides, Herrera étant mal sorti loin de ses cages (45e). On assistait probablement à la meilleure première période catalane en Liga cette saison. Au retour des vestiaires, Pedri démarrait sur le banc, remplacé par le revenant Sergio Busquets.

Les locaux n'étaient visiblement pas rassasiés et continuaient d'attaquer. Après une énième offensive catalane, c'est Coutinho qui se mêlait à la tête. Braithwaite perdait le ballon, qui revenait à Griezmann. Plutôt que de frapper, le Français décalait pour le Brésilien, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (3-0, 56e). Ronald Koeman procédait ensuite à plusieurs changements, faisant entrer Trincao et Dembélé notamment. Mauvaise nouvelle pour lui : la blessure de Clément Lenglet, touché au genou et remplacé à la 67e minute. Derrière, Roberto Torres touchait le poteau pour Osasuna, Dembélé pensait avoir marqué mais son but était annulé. Lionel Messi allait enfin être récompensé avec un missile en lucarne de l'extérieur de la surface (4-0, 73e). Il a ensuite enlevé son maillot pour rendre hommage à Maradona avec un maillot de Newell's floqué du numéro 10. Le score n'a plus bougé malgré une grosse occasion de Trincao (90e), et Koeman pourra tirer de bons enseignements de ce match. Les trois points en poche, le Barça remonte à la septième position.

Retrouvez le classement de la Liga ici.