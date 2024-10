OM, Argentine : ça vire au cauchemar pour Valentín Carboni

Cet été, l’Olympique de Marseille a mené un mercato ambitieux, marqué notamment par les arrivées de Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Mais les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont aussi misé sur des profils plus prometteurs à l’image de Valentin Carboni. Agé de 19 ans, le milieu de terrain est considéré comme un grand espoir du football argentin. L’an dernier, il avait conquis l’Italie sous le maillot de Monza, club avec lequel il avait participé à 32 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 seulement dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 2 buts, de délivrer 4 passes décisives et de taper dans l’œil affûté de Pablo Longoria. Le président olympien, épaulé par Medhi Benatia, a tout fait pour l’attirer dans la cité phocéenne.

Et le 7 août dernier, le club français a réussi à le recruter. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Valentín Carboni en provenance de l’Inter Milan. Le milieu de terrain âgé de 19 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par Marseille. Un peu plus de deux mois plus tard, où en est le natif de Buenos Aires ? Pour le moment, il ne semble pas être un titulaire en puissance dans l’esprit de Roberto De Zerbi. En effet, le technicien italien l’a utilisé à 4 reprises, mais seulement une fois en tant que titulaire (100 minutes jouées, 0 but et 0 assist). Il faut aussi préciser qu’il n’a pas été épargné par les pépins physiques.

Il s’est blessé en sélection

Malgré tout, RDZ compte sur lui comme il l’a avoué récemment en conférence de presse. «Comme vous, j’attends qu’il ait cette éclosion. Je l’ai vraiment voulu dans l’équipe, car je pense qu’il deviendra un très grand joueur. Il a déjà beaucoup de qualités, mais il a le potentiel pour devenir encore plus fort. Malheureusement, il est arrivé avec des problèmes physiques, ce qui l’a empêché de s’entraîner de manière régulière. Cela fait seulement deux semaines qu’il parvient à enchaîner les séances avec continuité. Il faut maintenant voir quand ce sera le bon moment pour lui, s’il est prêt physiquement en termes de vitesse et de force, afin de pouvoir exprimer tout son potentiel. Mais ce n’est pas le seul dans cette situation.»

Pour se refaire la cerise, Carboni comptait sur son retour au pays, puisqu’il a été sélectionné par Lionel Scaloni pour le rassemblement du mois d’octobre où l’Albiceleste affrontera le Venezuela (10 octobre) et la Bolivie (16 octobre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malheureusement, il a de nouveau été trahi par son corps comme l’a indiqué l’AFA (fédération argentine) hier. «Valentin Carboni a subi un traumatisme au genou gauche aujourd’hui et manquera les deux prochains matches des éliminatoires sud-américaines.» Mais aucune durée d’indisponibilité n’a été évoquée dans le communiqué médical. Le joueur, qui va retourner dans son club, enchaîne donc les mésaventures.

Il va rentrer à Marseille

En Argentine, Tyc Sport est revenu sur son cas : «le footballeur a été victime d’un traumatisme au genou gauche qu’il a subi aujourd’hui à l’entraînement. Le footballeur reviendra de Miami directement en Europe et en France pour commencer à se remettre de sa blessure.» Du côté de la France, La Provence a aussi donné de ses nouvelles. «Par précaution, en accord avec le staff médical argentin, l’OM a décidé de le rapatrier en Provence, où il est attendu en fin de journée. Il devra ensuite se plier à des examens complémentaires, ce vendredi, pour déceler la nature exacte de sa blessure et définir la durée de son indisponibilité, sur laquelle personne n’ose encore s’avancer». Mais du côté de l’OM, on est forcément inquiet pour la recrue estivale.

Le Phocéen écrit à ce sujet : «cette nouvelle tombe mal pour Carboni, qui avait été convoqué avec l’espoir de montrer tout son potentiel sous les ordres de Lionel Scaloni. À seulement 19 ans, le joueur de l’Inter Milan, prêté cette saison à l’OM, commençait à se faire une place dans le groupe argentin grâce à ses bonnes performances en club. Le staff médical argentin n’a pas encore communiqué de détails supplémentaires sur la gravité de la blessure ni sur la durée exacte de son indisponibilité. Un coup dur pour un jeune joueur qui, vu le contexte, peut vite se laisser gagner par le doute. Espérons qu’il soit prêt à rebondir et à revenir plus fort après cette épreuve.» De son côté, RMC Sport parle d’un «début d’élan vite freiné par un genou récalcitrant.» Tout cela ne fait pas les affaires de l’OM, qui espérait vider son infirmerie, et du joueur, qui voulait repartir du bon pied en sélection.