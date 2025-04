OM : la réponse de Neal Maupay sur son faible temps de jeu

Depuis l’arrivée d’Amine Gouiri et de ses bonnes performances, Neal Maupay (28 ans) est reparti sur le banc de touche, comme lors de son début d’aventure à l’OM lorsqu’il était la doublure d’Elye Wahi. Malgré ses 4 buts et ses 4 passes décisives, l’attaquant aux 20 apparitions en Ligue 1 n’est pas frustré son statut de remplaçant, lui qui n’a plus débuté un match depuis le 26 janvier dernier.

«Si je ne joue pas jusqu’à la fin de la saison mais qu’on se qualifie en Ligue des Champions, je signe de suite, réagit l’ancien Niçois en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse. Avec Amine (Gouiri), je pense qu’on pourrait être très complémentaire si on joue ensemble sur le terrain, mais c’est quelque chose qu’on a jusqu’à présent très peu vu. En tout cas, en dehors (du terrain) ça se passe parfaitement !»

