BL : le Hertha Berlin n'assure pas son maintien après sa défaite à domicile face à Mayence

33e et avant dernière journée de Bundesliga ce samedi entre le Hertha Berlin et Mayence. Les Berlinois (15es) sont assurés de ne pas descendre directement mais ils avaient besoin d'une victoire pour être certains de ne pas se faire dépasser par Stuttgart qui occupe la place de barragiste. Match sans enjeu pour Mayence (9e), mais avec leur victoire face au Bayern (3-1) la semaine passée, les joueurs de Bo Svensson ont déjà montré qu'ils joueraient pour gagner.

La suite après cette publicité

Et ils confirmaient leurs bonnes intentions en première période en ouvrant le score à la 25e minute grâce au 4e but en championnat de l'arrière droit suisse Silvan Widmer. Une dizaine de minutes plus tard, Anton Stach (Mayence) voyait son but être refusé après l'intervention de la VAR. Le Hertha en profitait pour égaliser juste avant la pause sur un penalty transformé par David Selke (45e+1). En fin de rencontre, le défenseur central Stefan Bell donnait l'avantage aux visiteurs d'une belle tête sur corner (80e). Avec cette défaite, le Hertha reste donc à portée de Stuttgart, qui affrontera le Bayern Munich dimanche.