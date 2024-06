Le Real Madrid a trouvé une alternative à Leny Yoro

Où jouera Leny Yoro dans les prochains mois ? Pour l’heure difficile de le dire mais le jeune défenseur central de Lille, aujourd’hui âgé de 18 ans, ne manque pas de courtisans. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se livrent une lutte acharnée pour enrôler le natif de Saint-Maurice, auteur de 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Après avoir mis la main sur Kylian Mbappé, le club madrilène a, cependant, d’ores et déjà prévenu qu’il ne souhaitait pas mettre plus de 40 millions d’euros.

Dernièrement, nous vous révélions que la Casa Blanca pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 M€ + des bonus. De son côté, le club nordiste espère bien plus et compte bien jouer sur la concurrence pour faire grimper les prix. Bien décidé à ne pas surpayer le joueur, le Real Madrid pourrait donc finalement opter pour une autre piste, cette fois-ci du côté de la Premier League. Ce jeudi, ESPN Argentine indique que le récent vainqueur de la Ligue des Champions penserait désormais à Cristian Romero.

Les médias argentins expliquent même que le Real Madrid a déjà contacté Tottenham pour connaître la situation du défenseur argentin et les intentions des Spurs à son sujet. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Córdoba reste l’un des piliers de l’écurie londonienne et dispose également d’un rôle prédominant sous le maillot de l’Albiceleste (31 sélections, 3 buts). Reste désormais à savoir si les hautes sphères madrilènes parviendront à convaincre l’ancien joueur de l’Atalanta, tout en trouvant un terrain d’entente avec le club anglais.

Un dossier s’annonçant là aussi complexe au regard du tarif demandé pour libérer le droitier d’1m85. En attendant, le Real Madrid - qui n’a aucune intention de se précipiter - attend d’en savoir plus au sujet de Nacho, en fin de contrat dans la capitale espagnole. Annoncé sur le départ - la MLS et la Saudi Pro League font partie des destinations évoquées - l’international espagnol de 34 ans semble, aujourd’hui, être l’élément déclencheur d’une future manœuvre merengue sur le marché des transferts, ou pas.