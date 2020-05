RC Lens : la piste Kévin N'Doram activée

Le RC Lens remonte en Ligue 1 cinq ans après sa relégation dans l'échelon inférieur. Après la fin de saison prématurée de Ligue 2, les Sang et Or ont donc un peu plus de deux mois pour se préparer pour le prochain exercice. Cela passe par le mercato. Il va falloir se renforcer et dans cette optique, les dirigeants ont coché le nom de Kévin N'Doram (24 ans).

Le milieu défensif appartient à l'AS Monaco (contrat jusqu'en 2023) et était prêté cette saison au FC Metz, avec qui il a pris part à vingt matches dans l'élite. Selon L'Équipe, le club de la Principauté est « disposé à définitivement partir son joueur », une occasion que Lens souhaite saisir, et ce, malgré le désir du FC Metz de le conserver. Le club nordiste apprécie son profil et plus particulièrement sa polyvalence. L'intéressé peut évoluer devant la défense mais également en charnière centrale. Affaire à suivre.