PSG : le duo Tuchel-Leonardo sur un siège éjectable

Une défaite qui fait couler beaucoup d'encre. Battu par le RB Leipzig (1-2) mercredi soir dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne compte que trois points dans le groupe H sur neuf possibles. Le début de saison du club de la capitale n'est donc pas du tout bon sur la scène européenne, alors que la première place est pour le moment parisienne en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Forcément, après le revers en Allemagne, l'avenir de Thomas Tuchel est rapidement revenu sur la table. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'entraîneur allemand avait en tout cas été clair au micro de RMC Sport : «non, non (je ne me sens pas en danger). Non, il n'y a aucun problème avec Leonardo.» Mais la réalité semble différente, que ce soit pour l'ancien coach du BvB ou le directeur sportif.

Leonardo aussi menacé ?

D'après les informations de L'Équipe, une nouvelle défaite contre le Stade Rennais samedi soir ne scellerait pas le sort de Thomas Tuchel, mais tout ceci le fragiliserait d'avantage, alors que son avenir est au cœur des débats au Qatar malgré quelques soutiens. Présent à Doha, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi parlerait souvent avec l'actionnaire majoritaire à ce sujet, et aucune solution ne serait écartée. Mais l'avenir du Brésilien serait aussi dans les discussions.

Le quotidien sportif explique aussi que Leonardo n'aurait pas rempli toutes ses missions, avec par exemple un échec lors du dernier marché des transferts concernant les ventes du club pour récupérer plusieurs millions d'euros. Ainsi, le dirigeant brésilien serait autant sur la sellette que l'Allemand... Et forcément, si les résultats ne suivent pas, un grand ménage pourrait être fait au Paris Saint-Germain, direction comprise.