Fenerbahce : Talisca a fini sonné après un jet de bouteille

Après son passage brillant avec Al-Nassr, Anderson Talisca a retrouvé la Turquie cet hiver. Passé par Besiktas entre 2016 et 2018, le Brésilien s’est engagé avec Fenerbahce il y a quelques semaines. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu offensif de 31 ans a réussi ses débuts avec le club stambouliote jusqu’ici.

Auteur d’une entrée intéressante pour ses débuts face à Rizespor, l’ancien de Benfica a débloqué son compteur face à Erzurumspor en Coupe de Turquie. Ce dimanche, Talisca a même inscrit son premier but en championnat. Problème, lors de sa célébration, le gaucher a reçu une bouteille dans sa nuque. Un jet violent qui l’a envoyé au sol et qui l’a sonné pendant quelques minutes. Finalement, la rencontre a repris et le joueur a réalisé une belle prestation jusqu’à sa sortie à la 70e minute.