Pays-Bas : Ronnie Stam arrêté et soupçonné d’appartenir à un énorme réseau de drogues

Le nom de Ronnie Stam ne vous dit probablement pas grand-chose. L’ancien défenseur a surtout joué en Eredivisie à la fin des anneés 2000, avant d’aller exporter ses talents en Angleterre, à Wigan, puis en Belgique, au Standard de Liège, avant de finir sa carrière dans son club formateur aux Pays-Bas au NAC Breda. En 2010, il avait même été appelé en sélection néerlandaise, sans jouer. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il fait parler de lui mais pour un sujet bien plus inquiétant que le ballon rond. D’après le Nieuwsblad, il a été arrêté le 10 juin dernier en compagnie de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, pour trafic de cocaïne.

La suite après cette publicité

La police le soupçonne même d’être un gros bras d’un réseau particulièrement actif et puissant. L’entendue des perquisitions tant à le penser d’après le procureur de Breda. «Cela concerne des centaines de kilos de cocaïne. J’en conclus que S. était un acteur majeur dans le monde de la drogue.» Le média parle de plus de deux tonnes de drogues (2 217 kilos) retrouvées ainsi que de 100 000 euros en espèces. Toujours en détention provisoire, Stam ne sera pas libéré d’ici son jugement, de peur qu’il quitte le territoire national pour rejoindre Dubaï où réside son frère, déjà condamné par le passé. Il est d’ailleurs à nouveau soupçonné dans cette histoire et sera lui aussi jugé en plus de la compagne de l’ancien joueur. Après Quincy Promes, voilà une seconde histoire majeure mêlant football et trafic de drogues aux Pays-Bas. Depuis de nombreuses années maintenant, le pays est confronté à de puissantes organisations criminelles liées à ces marchés illégaux. Il est même qualifié par certains membres de l’Union européenne de "narco-État".