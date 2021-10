Real Madrid : Javier Tebas cartonne Florentino Pérez

Javier Tebas aime les micros. Et quand les médias espagnols lui en tendent un, le patron de LaLiga ne se gêne pas pour dire ses quatre vérités. À Paris, les dirigeants du PSG sont habitués aux tacles à répétition envoyés depuis Madrid. Idem pour Manchester City. Mais depuis peu, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également la cible de critiques de la part de leur patron.

Tebas reproche au Barça la gestion du cas CVC vis-à-vis de sa situation financière compliquée et regrette que les Culés n’aient pas tout mis en oeuvre pour retenir Lionel Messi. Pour ce qui est du Real Madrid, le mal est plus profond. Depuis le fameux épisode de la Super League, Tebas a une dent contre Florentino Pérez. Et hier soir, il en a profité pour réaffirmer que ses relations avec le président de la Casa Blanca étaient loin d’être au beau fixe.

Tebas et Pérez, c’est très compliqué

« Ça fait longtemps que je ne vais pas voir des matches. Je pense que les clubs sont suffisamment occupés pendant les matches. Pourquoi ne pas aller au Bernabéu ? Florentino (Pérez) m’invite à tous les matches, mais je n’aime pas susciter la curiosité pour des choses sans importance. Faire la paix avec Florentino ? Je ne sais pas. En termes de vision sur le football professionnel, c’est impossible que nous soyons d’accord parce que nous avons deux visions différentes », a-t-il déclaré à la radio Cadena COPE, avant de se faire plus précis.

« Avec Laporta, j’ai échangé des messages, même si je n’ai pas eu l’occasion de le recroiser. Mais c’est bien différent de ma relation avec Florentino. Avec Florentino, (le désaccord) c’est plus profond. Florentino n’est pas le Real Madrid, je pense qu’il se trompe énormément sur ce qu’il pense sur le futur de LaLiga. (…) Le seul qui est convaincu par la Super League, c’est Florentino. Ni Laporta ni Agnelli ne le sont. Je n’ai aucun doute sur le fait que s’il en avait la possibilité, Florentino m’évincerait de la présidence de LaLiga. En termes de politique institutionnelle, le Real Madrid est en train de se tromper et compte de plus en plus d’adversaires. Florentino dit de moi que je suis un corrompu. Mais il le dit par derrière, pas en public. » Ambiance…