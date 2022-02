Le Paris FC accepte les sanctions et cartonne la LFP !

La commission de discipline de la FFF avait décidé de taper fort. Après les incidents qui ont forcé la rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL à se stopper nette, les deux clubs avait ainsi été sorti de la compétition. Une décision faisant suite à une enquête révélant des supporters des deux camps mêlés aux violentes échauffourées survenues à Charléty. Outre l'élimination, le stade Charléty avait donc été suspendu pour 5 rencontres et le PFC sanctionné de 10 000 euros.

La suite après cette publicité

Une condamnation jugée injuste par le club francilien qui avait décidé de faire appel. En vain. Conforté par la Commission Supérieure d’Appel, la commission de discipline de la FFF en a cependant pris pour son grade au sein du communiqué publié, ce jeudi, par le PFC. En effet, si la formation présidée par Pierre Ferracci a pris acte du verdict final, elle n'a pas manqué de souligner «les problèmes de gouvernance qui affectent le football français», s'indignant par ailleurs d'un «manque d'équité».

Le communiqué officiel du PFC

«Le Paris FC prend acte de la décision de la Commission Supérieure d’Appel qui confirme la sanction de cinq matchs, relative au terrain, mais la décompose en deux matchs de suspension de terrain, puis trois matchs à Charlety à huis clos. Le Paris FC jouera son match contre Ajaccio, coleader du championnat, au Mans ce lundi 7 février et les matchs contre Quevilly, Sochaux et Niort sans la présence de ses supporters. Le Club se félicite que les joueurs et le staff puissent exercer leur métier dans leur stade pour ces trois derniers matchs. Le Paris FC remercie l’UNFP et l’UNECATEF pour leur position courageuse, mettant en évidence le caractère disproportionné de la sanction qui affecte les joueurs, le staff et le Club tout entier. Le Paris FC fait confiance aux joueurs et au staff pour relever ce défi supplémentaire ; il appelle ses supporters à leur manifester, sous des formes diverses, le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs ambitieux. Il ne doute pas qu’ils se montreront exemplaires dans leur comportement, à domicile et à l’extérieur, comme ils le sont depuis des années. Le Paris FC ne manquera pas de soulever, en temps et en heure, les problèmes de gouvernance qui affectent le football français. Ces problèmes se traduisent aujourd’hui par des décisions en matière disciplinaire parfaitement inéquitables, quand on analyse le traitement d’incidents récents dans les stades. Le principe d’équité dans le déroulement des compétitions, en l’occurrence le championnat de Ligue 2, normalement sous l’autorité de la Ligue Professionnelle de Football, est aussi clairement bafoué».