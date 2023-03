EdF : Deschamps et les records de Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’a peur de rien et vise toujours plus haut. Désormais devant Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France grâce à ses 38 réalisations, l’attaquant du PSG, du haut de ses 24 ans, entend désormais chasser un certain Michel Platini (41 buts). Ce qui est loin d’étonner Didier Deschamps, qui l’a fait savoir en conférence de presse ce dimanche.

« C’est Kylian, il est plein d’ambitions. Quand il en atteint un, il en a un autre à atteindre. Il en a atteint et dépassé pas mal très tôt. Il a ça en lui. Il a un rôle de moteur par rapport à l’ensemble du groupe. Il va tout faire pour y arriver, il aura besoin des autres, mais c’est Kylian. » Mbappé aura l’occasion de se rapprocher un peu plus de la légende française ce lundi, contre l’Irlande (20h45).

