Serie A : le Torino accroche l’Udinese malgré un but d’Isaak Touré

Suite de la 18e journée de Serie A ce dimanche midi. Le Torino se déplaçait en Frioul pour affronter l’Udinese de Florian Thauvin sur la pelouse du BlueEnergy Stadium. Du côté des Granata, l’objectif de ce duel était de faire le plein de points pour sortir la tête de l’eau et ainsi repartir sur de belles bases pour l’année 2025. Les Zebrette voulaient marquer de précieux points pour continuer de se rapprocher de la course à l’Europe. Dans un match équilibré, ce sont les joueurs de Kosta Runjaic qui ont ouvert le score grâce à l’ancien Marseillais Isaak Touré (41e). Au retour des vestiaires, l’Udinese a doublé la mise avec un but de Lorenzo Lucca sur une passe de Thauvin (49e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Udinese 24 18 -5 7 3 8 23 28 10 Torino 20 18 -5 5 5 8 19 24

Fort heureusement pour les visiteurs, Che Adams a réduit le score dans la foulée (53e). Puis dix minutes plus tard, c’est le très convoité Samuele Ricci qui a sauvé le Torino d’une défaite (64e) pour ainsi accrocher le match nul (2-2). Au classement, le Torino remonte à la 10ème place, juste derrière son adversaire du jour de l’Udinese qui reste 9ème. Le weekend prochain, les Granata défieront à domicile le promu de Parma, alors que les Zebrette joueront à Vérone face au Hellas, lors de la 19e journée du championnat italien.