LdC, Barça : Xavi revient sur la défaite au Bayern Munich

Malgré une bonne première mi-temps, le FC Barcelone s'est incliné sur la pelouse du Bayern Munich, mardi en Ligue des Champions (0-2). Après cette défaite, Xavi a regretté que son équipe n'ait pu convertir ses occasions pour ouvrir le score, mais reste satisfait du contenu. «*Quand on voit le jeu qu'on a proposé, il fallait gagner. C'est dommage. Ce que nous avons fait là-bas, c'est perdre les trois points.

Nous avons manqué d'efficacité et nous devions être plus compétitifs, mieux défendre, arrêter la contre-attaque plus tôt. Nous devons apprendre de ces erreurs, mais le sentiment est très bon. Il y a beaucoup de colère. Les victoires et les défaites durent 24 heures. Maintenant, nous devons penser à Elche, a-t-il rappelé ce vendredi, en conférence de presse. Je pense que nous pouvons battre n'importe qui, mais nous devons le prouver. Le sentiment à la mi-temps l'autre jour était très bon, de la part du staff et des joueurs, mais nous devions le traduire en marquant buts. C'est la voie à suivre. Il n'y a rien à blâmer. La Ligue des champions est comme ça. Si tu n'es pas battu, tu es battu*». Le Barça devra se ressaisir samedi (16h15) face à Elche.