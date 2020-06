Inter, OL : Diego Godin lâche ses vérités

Ce n’est un secret pour personne. L’Olympique Lyonnais ne cache pas son envie de recruter un défenseur central. Et dernièrement, un nom bien ronflant a circulé du côté du Groupama Stadium, celui de Diego Godin. Âgé de 34 ans, le Sud-Américain évolue à l’Inter depuis l’été 2019. Apparu 16 fois en Serie A (12 titularisations), le natif de Rosario a été identifié comme un élément à forte expérience pouvant aider à recadrer un vestiaire rhodanien parfois en manque de repère.

Une piste qui avait toutefois du plomb dans l’aile puisque le salaire annuel de l’ancien pensionnaire de l’Atlético de Madrid (entre 5 M€ et 6 M€) constitue un véritable frein pour les finances lyonnaises, surtout pour un joueur de cet âge. Sans surprise, la venue de Godin à Lyon était donc très hypothétique. Aujourd’hui, le principal intéressé s’est chargé d’en finir avec cette rumeur dans des propos relayés par Il Corriere dello Sport.

Diego Godin a été surpris

« La vérité c’est que toutes ces informations sur mon futur loin de Milan me surprennent beaucoup. Depuis que je suis à l’Inter, je m’entends bien avec le club et ses supporters. Je sens que le club croit en moi et je suis ici comme à la maison. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je sens que je fais partie du projet. Mon intention est de respecter mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure italienne avec le maillot nerazzurro», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Ce n’est pas vrai de dire que je veux m’en aller. Je n’ai parlé à personne de cette option parce que je resterai et je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe. Si les dirigeants sont satisfaits de mon rendement, mon expérience à l’Inter pourra se poursuivre. » Pour rappel, l’international uruguayen (136 sélections, 8 buts) est lié à la formation lombarde jusqu’en 2022.