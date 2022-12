CdM : le conseil d’Emiliano Martinez à Dybala avant son tir au but contre Lloris

La suite après cette publicité

Paulo Dybala a fait une courte entrée mais remarquée en finale du Mondial. Remplaçant de Tagliafico à la 120e+1, le joueur de la Roma savait qu’il allait devoir être responsable d’un tir au but lors de la séance fatidique. « Lorsque le technicien m’a appelé pour entrer, je savais que c’était pour les tirs au but, alors j’ai dû essayer d’avoir la tête aussi froide que possible. Ce n’est pas facile parce qu’évidemment, on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du Monde » rappelle-t-il à Tyc Sports.

Second tireur de la série, juste après le premier échec français de Coman, il a pris des risques en frappant au milieu du but mais cela a suffi pour battre Hugo Lloris, loin d’être en réussite sur cet exercice. S’il a fait ce choix, c’est sur les conseils d’un certain Emiliano Martinez. « Quand j’ai marché jusqu’à l’endroit où se trouvait le ballon, cela m’a semblé très long. J’ai parlé avec "Dibu", il m’a conseillé de tirer en plein milieu après leur raté. J’allais croiser ma frappe, le gardien a plongé vers ce poteau mais j’ai écouté ce que m’a dit mon coéquipier. Fort au milieu, cela n’a pas manqué. » Le portier argentin aura décidément tout fait aux Bleus.

