VA : Célestin Nyemb, le serial buteur camerounais qui affole déjà les recruteurs européens !

Il n’a que 17 ans, mais son nom est connu de tous les recruteurs français… mais aussi étranger qui suivent déjà ses performances. Mais pour le grand public, Célestin Nyemb est encore un parfait inconnu… plus pour très longtemps. Il suffit de voir comment il enchaîne les buts comme les perles depuis le début de sa carrière pour se rendre compte du phénomène.

Pourtant à ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Nyemb, alors âgé de 14 ans, est défenseur central et n’est finalement pas conservé par l’OL. Il file pas loin du côté de Saint-Priest à la seule condition d’évoluer en attaque. Et là c’est la révélation. Sa rapidité, sa puissance, ses appels de balle et son sens du but font des ravages dans le club de la banlieue lyonnaise. Repéré par Sigamary Diarra, le responsable du recrutement de VA il signe aspirant professionnel durant l’été 2022. La première saison dans le Nord, l’attaquant camerounais cartonne, plante 17 buts en U17 Nationaux (avec en bonus 12 passes décisives) et permet à son équipe de disputer les Plays off. Cette saison, Nyemb bascule en U19 et bascule dans une autre dimension.

2 quadruplés, un lob de 50 matches à son actif depuis le début de saison !

Avec 13 buts marqués et cinq passes décisives en 9 matchs, dont deux quadruplés, Nyemb régale. Il y a une dizaine de jours, il s’est encore signalé en marquant un but de plus de 50 mètres lors de la victoire valenciennoise à Reims (2-1). Appelé avec la National 3 de Valenciennes pour la première fois dimanche dernier, il est entré en jeu à la 75e minute face à l’AS Vimy… avant de son premier but 8 minutes plus tard et de délivrer une passe décisive lors du large succès de VA (4-1)… Décidément Célestin Nyemb, bon des deux pieds et de la tête, n’a pas le temps et semble promis au plus bel avenir.

Et les scouts des plus grands clubs français et européens ne manquent pas une miette des performances du redoutable jeune camerounais qui marche déjà sur les traces d’un certain Vincent Aboubacar, lui aussi lion indomptable et passé très jeune à Valenciennes. Selon nos informations, des clubs de Ligue 1 sont déjà intéressés de même qu’Hoffenheim et quelques clubs de Bundesliga. Il faut dire que la marge de progression du joueur, son profil explosif et la prochaine fin de son contrat aspirant font de lui un joueur très recherché. Reste à savoir ce qu’en pense Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2 et qui devrait avoir toutes les peines du monde à proposer un projet sportif convaincant à son jeune attaquant.