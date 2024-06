Euro 2024, Angleterre : coup dur pour une marque de mayonnaise…

Gareth Southgate a tranché. Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre a convoqué 26 joueurs pour l’Euro 2024 et ne s’est pas privé d’écarter plusieurs stars dont Jack Grealish. Le joueur de Manchester City est d’ailleurs l’absent qui fait le plus parler.

Et ce vendredi, le Telegraph nous dévoile l’une des conséquences de cette mise à l’écart. Comme c’est souvent le cas avant une compétition, des marques misent tout sur un joueur pour faire leur publicité. Et cette année, la marque de mayonnaise Hellmann avait choisi Grealish. La société avait organisé toute une campagne de pub et avait même créé un burger au nom du Skyblue. C’est raté. Certains ont même plaisanté en indiquant que le burger Grealish sera meilleur à la maison… comme le joueur.