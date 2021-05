Equipe de France : Didier Deschamps raconte ses retrouvailles avec Karim Benzema

La suite après cette publicité

C'était une énorme surprise, un vœu pieu de certains, un fantasme pour d'autres, mais au fil de la journée, l'hypothèse prenait du poids. Il fallait toutefois attendre de voir Didier Deschamps annoncer sa liste des 26 éléments partis pour jouer l'Euro avec les Bleus pour en être sur. Et finalement, Karim Benzema, près de six mois après, était bien de retour.

« Ça nous a fait du bien de discuter, d’échanger et devoir qu’on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu’on ne s’était pas croisé », expliquait l'attaquant du Real Madrid à L'Équipe très récemment. Mais ce mercredi, c'était au tour de Didier Deschamps d'évoquer les retrouvailles à Clairefontaine entre les deux hommes.

Deschamps ne donnera pas de détails

« C'est un non-évènement. Que ça intéresse à l'extérieur, oui. Il est heureux d'être là. Même si ça fait un long moment, il a retrouvé ses marques et avec les 21 autres aussi. Je ne vais pas faire quelque chose de particulier. Il sait très bien et il l'a dit, il vient dans un groupe qui se connaît et qu'il connaît. Il a sa place, au même titre que les autres joueurs », a commencé par expliquer le sélectionneur en conférence de presse.

Mais évidemment, cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin et il a été relancé : « Karim a dit ce qu'il avait ressenti, moi aussi. Je ne vais pas faire de précision. Comme je vous l'ai dit, vous êtes friands d'avoir des détails, cela ne viendra pas de moi, pas de Karim non plus, pour le moment. S'il le veut, il le pourra. Ma décision vient du fait que tout s'est bien passé. J'ai un groupe à gérer, il a été dans ce groupe, il y est à nouveau, voici la situation ». On est quand même impatient de revoir KB9 avec le maillot bleu sur les épaules.