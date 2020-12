FIFA-The Best 2020 : l'équipe type de l'année

La suite après cette publicité

Qui dit fin d'année dit récompenses. Et dans cette drôle d'année marquée par l'épidémie liée au coronavirus, les distinctions individuelles se font plus rare, à l'image du Ballon d'Or qui ne sera pas attribué. La FIFA a elle maintenu sa soirée de gala, qui se déroule évidemment par visio-conférence, pour consacrer les meilleurs joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneurs, mais aussi le célèbre onze type de l'année. Ce dernier est le résultat d'un vote effectué par des milliers de footballeurs professionnels, qui ont désigné un joueur pour chaque poste, parmi une liste comprenant au total 55 éléments.

Sans surprise, ce onze de rêve est largement composé de joueurs évoluant dans les deux clubs ayant marqué cette saison 2019/2020 si particulière : Liverpool et le Bayern Munich. Ainsi, les Reds, sacrés champions d’Angleterre pour la première fois depuis trente ans, composent une grande partie de la défense de l’année avec Alisson Becker dans les cages, Trente Alexander-Arnold sur le flanc droit et Virgil van Dijk dans l’axe.

Aucun joueur du PSG présent

Le Batave fait la paire avec le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, fraichement auréolé du titre de champion d’Espagne. Le flanc gauche est occupé par le premier des champions d’Europe présents dans ce onze, la fusée canadienne Alphonso Davies. Au milieu, on retrouve deux coéquipiers du latéral nord-américain ayant brillé à Lisbonne lors du Final 8 : Joshua Kimmich et Thiago Alcantara (qui a ensuite rejoint Liverpool). Le Belge Kevin De Bruyne complète le trio de l’entrejeu.

Enfin, l’attaque est composée par l’incontournable Robert Lewandowski. Sacré meilleur joueur et meilleur attaquant de l’année par l’UEFA, le Polonais est le grand favori pour remporter le prix FIFA-The Best du meilleur joueur de l’année. Seul regret, l’absence de Ballon d’Or, distinction pour laquelle il était là encore le grand favori. A ses côtés, un duo habitué des récompenses FIFA même s’ils ne signent pas forcément de grandes saisons : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. A noter donc qu'aucun joueur du PSG, pourtant vice-champion d'Europe en titre n'est présent.