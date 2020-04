Comment la LFP va déterminer le classement de Ligue 1

Après les amateurs, la pandémie de Covid-19 aura eu raison du football professionnel en France. Les championnats ne reprendront pas après les annonces réalisées ce mardi par le Premier ministre Édouard Philippe. Il reste donc à déterminer l'issue de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pour cela, plusieurs solutions existent mais aucune d'entre elles n'est miraculeuse, alors que l'idée d'une saison blanche semble écartée. Évidemment, il y aura des perdants et des gagnants en fonction du scénario que la Ligue de Football Professionel doit déterminer au début du mois de mai.

Face à l'impossibilité de disputer les barrages, la LFP est bien partie pour s'arrêter sur un système à deux montées et deux descentes. Dans ce modèle, Amiens et Toulouse descendraient à l'étage inférieur, remplacés par les promus Lorient et Lens. Quid du titre de champion de France ? Le leader parisien sera-t-il sacré ou bien, comme aux Pays-Bas, il n'y aura pas de champion ? Là aussi, la décision sera terrible. Enfin pour le calcul du classement final, différents scénarios existent et ils offrent des conclusions diverses.

Scénario 1 : arrêter le championnat à la 28e journée

Il est possible d'arrêter le classement à l'instant T, comme l'a recommandé l'UEFA. Nous sommes à la 28e journée mais une rencontre n'a pu se dérouler entre Strasbourg et le PSG. Le leader est déjà assuré de conserver sa place, il n'y a donc pas vraiment de conséquences, en revanche pour le Racing, une victoire avec 5 buts d'écart (hautement improbable) l'aurait fait passer de son 11e rang actuel à la 5e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa, puisque les coupes nationales n'iront pas à leur terme (le 5e et le 6e du championnat récupéreraient les tickets d'entrée). Ce scénario tient difficilement la route et pour l'heure, Lille, Reims et Nice seraient qualifiés.

Le PSG et l'OM qualifiés en Ligue des Champions, le Stade Rennais au 3e tour de barrage de Ligue des Champions, le LOSC et Reims Ligue Europa, Nice au 2e tour de qualification. Amiens et Toulouse relégués.

Scénario 2 : arrêter le championnat à la 27e journée

Pour plus d'équité, il faudra sans doute prendre en considération les résultats à la 27e journée, afin que les 20 équipes de Ligue 1 aient disputé le même nombre de matchs. Voilà qui diffère du classement actuel. Si le podium reste inchangé avec le PSG et l'OM directement qualifiés en Ligue des Champions, et le Stade Rennais au 3e tour préliminaire, la course pour l'Europa League est elle bouleversée. Le LOSC conserverait quoi qu'il en soit la 4e place mais c'est l'OL qui repasserait à la 5e place et Montpellier au 6e rang.

Le PSG et l'OM qualifiés en Ligue des Champions, le Stade Rennais au 3e tour de barrage de Ligue des Champions, le LOSC et l'OL en Ligue Europa, et Montpellier au 2e tour de qualification. Amiens et Toulouse relégués.

Scénario 3 : arrêter le championnat à l'indice de performance

C'est un mode de calcul qui a fait son apparition depuis quelques jours. Face aux risques réels (et maintenant confirmés) de stopper le championnat, des groupes de travail de l'UEFA et de la LFP ont imaginé un classement établi par un indice de performance. Celui-ci serait basé de manière suivante. Il faut diviser le nombre de points obtenu par le nombre de matchs joués. Dans ce cas, on reviendrait à un championnat disputé jusqu'à la 28e journée. Les quatre premières places ne bougeraient pas mais Reims et Nice seraient de retour en Ligue Europa.

Le PSG et l'OM qualifiés en Ligue des Champions, le Stade Rennais au 3e tour de barrage de Ligue des Champions, le LOSC et Reims Ligue Europa, Nice au 2e tour de qualification. Amiens et Toulouse relégués.

Scénario 4 : arrêter le classement après la phase aller

Dernière issue possible, prendre le classement à la moitié de championnat, quand toutes les équipes se sont affrontées entre elles au moins une fois. A ce nouveau petit jeu, les cartes sont à nouveau rebattues. Le PSG et l'OM resteraient qualifiés pour la Ligue des Champions, Rennes irait toujours en 3e tour préliminaire. 4e à la trêve, le LOSC conserverait aussi son entrée pour la Ligue Europa, comme Reims 5e. La 6e place reviendrait par contre au FC Nantes, auteur d'une prometteuse première partie de saison. Il y a aussi du changement en bas du classement puisque fin décembre, c'est Nîmes qui accompagnerait Toulouse en Ligue 2.

Le PSG et l'OM qualifiés en Ligue des Champions, le Stade Rennais au 3e tour de barrage de Ligue des Champions, le LOSC et Reims en Ligue Europa, Nantes au 2e tour de qualification. Nîmes et Toulouse descendent.