CAN 2023, Ghana : Jordan Ayew lance déjà le choc face à l’Egypte

Le Ghana doit très vite réagir. Après avoir perdu face au Cap-Vert (2-1) lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, les Black Stars n’ont que la victoire comme seule issue possible pour s’assurer une place en phase finale du tournoi continental. Pour cela, il faudra se frotter au septuple champion d’Afrique, l’Egypte, également bousculé dans son entrée en lice après un match nul contre le Mozambique (2-2). En conférence de presse mercredi avant le choc du groupe B, prévu ce jeudi à 21h du côté du Stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, l’attaquant de Crystal Palace Jordan Ayew est conscient de l’importance du résultat final face aux Pharaons, mais n’est pas inquiet après le travail réalisé par les ouailles de Chris Hughton.

«Il faut rester concentrés. Contre le Cap-Vert, on était dans le match mais on a manqué de concentration. C’est sûr qu’on doit progresser. Et aussi tactiquement, physiquement, on va être beaucoup mieux. On a bossé. J’ai confiance en mes joueurs, en mon staff. On verra demain (ce jeudi, ndlr). On n’a pas le choix, on doit faire un résultat. Mais j’ai confiance en mes coéquipiers. On sait que ça va être très compliqué, mais on est le Ghana. On est une période un peu compliquée, mais ça fait partie du foot. Il faut se battre, se relever. Avec les joueurs qu’on a, on peut poser des problèmes à n’importe qui. Il n’y a pas de souci à se faire. Demain il faut aller sur le terrain et gommer les erreurs qu’on a faites auparavant, se battre et tout donner pour avoir un bon résultat».