CAN 2023 : le Cap-Vert climatise le Ghana !

Alors que l’Égypte a été accrochée par un surprenant Mozambique (2-2), le Ghana et le Cap-Vert croisaient le fer ce dimanche soir pour la première journée du groupe B de la CAN 2023. La rencontre a démarré fort sous l’impulsion des Requins Bleus qui ont ouvert le score rapidement via Jamiro Monteiro (17e). Le Ghana pensait égaliser sur un but de Majeed Ashimeru mais une position de hors-jeu était signalée (36e).

La suite après cette publicité

En seconde période, les Black Stars sont parvenues à égaliser grâce à deux anciens de Ligue 1 puisqu’un centre de Jordan Ayew était repris victorieusement par Alexander Djiku (56e). Le Cap-Vert a poussé pour reprendre l’avantage et Benchimol s’arrachait pour servir sur un plateau Garry Rodrigues qui marquait dans le but vide (90e +2). Avec cette victoire 2-1, le Cap-Vert prend une grosse option pour la qualification. Le Ghana en revanche est déjà en grand danger avant de défier l’Égypte au prochain match.