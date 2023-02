Real Madrid : la ligue espagnole dépose plainte au tribunal de Palma de Majorque

https://t.me/LaLigaCorp/235

🇪🇸 🔸LaLiga ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Palma de Mallorca por los insultos racistas contra Vinicius Jr. del partido RCD Mallorca-R.Madrid🔸. 👉 Es la sexta denuncia que LaLiga presenta por insultos o cánticos racistas contra Vinicius Jr. Tres de ellas fueron archivadas por los Fiscales delegados para los Delitos de Odio en Barcelona, Mallorca y Madrid. Actualmente, están en tramitación dos en los Juzgados de Instrucción nº 4 de Valladolid y nº 28 de Madrid. ▶️ Para acelerar la identificación de cualquier persona o grupo que manifiesten conductas racistas en cualquier estadio o fuera de él, hemos habilitado el email StopRacismo@laliga.es ~~~~~~ 🇬🇧 LaLiga has filed a complaint with the Courts of Instruction in Palma de Mallorca for the racist insults against Vinicius Jr. that took place in the match between RCD Mallorca and R.Madrid. Thais is the sixth complaint filed by LaLiga for racist insults or chants against Vinicius Jr. Three of these cases w