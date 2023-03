Vive polémique autour de Gary Lineker et la BBC en Angleterre

La BBC traverse une passe délicate. La chaîne de télévision anglaise a vu son présentateur star de l’émission Match of the Day, Gary Lineker, se retirer de l’antenne en raison d’une polémique avec le gouvernement britannique. L’ancien attaquant du Barça ou encore de Tottenham s’est indigné, sur Twitter, du projet mené par le gouvernement d’interdire la demande d’asile aux personnes arrivées de manière illégale sur le territoire outre-Manche. Il n’a pas hésité à dénoncer « une politique d’une cruauté incommensurable dirigée contre les personnes les plus vulnérables dans un langage qui n’est pas sans rappeler celui utilisé par l’Allemagne dans les années 30 ». Une sortie qui n’a pas vraiment plus à la BBC, qui considère cet épisode sur les réseaux sociaux comme « une violation de nos directives ».

Gary Lineker a donc été contraint de se retirer provisoirement de l’émission phare du football anglais, qu’il anime depuis 1999. L’ex-international anglais va, comme indiqué par son employeur, mener des discussions approfondies à ce sujet. Gary Lineker va se retirer de la présentation de Match of the Day « jusqu’à ce que nous ayons une position claire et convenue sur son utilisation des réseaux sociaux », a indiqué la chaîne. Une décision qui passe mal en Angleterre, où Lineker a reçu de nombreux soutiens, dont celui de la légende d’Arsenal, Ian Wright, consultant phare de l’émission, qui a indiqué qu’il ne serait pas en plateau ce samedi « par solidarité » avec son compatriote, ou encore d’Alan Shearer, ancienne gloire de Newcastle, qui ne fera pas lui non plus MOTD.

