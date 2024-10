OM : Pierre-Emile Højbjerg ne cesse d’impressionner !

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg s’impose déjà comme la plaque tournante de la formation de Roberto De Zerbi et comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Une impression et une adaptation rapide qui ne surprend pas Clément Lenglet. Passé par Tottenham, l’international français a côtoyé le Danois, avec qui il est resté très proche. Pour La Provence, le joueur prêté par l’Atletico de Madrid cette saison a livré ses impressions sur l’un de ses meilleurs amis dans le football. « Quand on est défenseur central, c’est rassurant d’avoir un joueur de son calibre devant soi. On sait que c’est un mec qui travaille beaucoup pour l’équipe, qui est capable de se sacrifier, de faire beaucoup d’efforts. Ça saute aux yeux à Marseille, j’ai regardé quelques matches. C’est un joueur intelligent, avec une carrière énorme et une expérience incroyable. Sa culture foot l’aide aussi, car il lit très bien les trajectoires, il compense parfaitement quand il y a des joueurs de la ligne arrière qui peuvent sortir. Il donne un équilibre dans toutes les équipes dans lesquelles il joue. Ce n’est pas surprenant pour ceux qui le connaissent depuis quelque temps, mais j’imagine qu’en France, tout le monde le découvre. »

Bruno Cheyrou, champion de France avec l’OM en 2010, est également subjugué par les prestations de Hojbjerg. Selon lui, le joueur formé au Bayern Munich sait tout faire. « C’est un coach sur le terrain et en même temps un joueur extraordinaire. Il fait les bons choix, quand il doit jouer en une touche, il joue en une touche, quand il doit se retourner, il se retourne, quand il doit percuter, il percute comme sur son but. Tout est dit sur ce but : au niveau physique, il gagne son duel, sur sa projection, il va plus vite qu’Amine Harit et va au bon endroit, puis fait le bon geste », a indiqué le consultant pour la chaîne DAZN, toujours dans La Provence. L’expérience et les qualités de Højbjerg seront de précieux atouts pour les Marseillais, contre le Paris Saint-Germain, ce dimanche, en Ligue 1.