Le divorce est acté entre la Roma et Renato Sanches !

Décidément, la carrière de Renato Sanches prend un tournant qu’il n’est jamais agréable à concevoir pour un joueur si talentueux. Pépite de l’Euro 2016 avec le Portugal, le puissant milieu de terrain n’a pu afficher qu’une ébauche de son talent à Lille lors de sa carrière désormais bien garnie. Et malgré une aventure brillante avec les Dogues, le joueur de 26 ans n’a jamais su exploser plus haut comme ce fut le cas au Bayern Munich, au PSG ou désormais à la Roma. Quelques mois seulement après son arrivée, son aventure dans la capitale transalpine sent déjà le sapin alors que tous les chemins sont pourtant censés mener à Rome.

Alors qu’il doit encore composer avec des pépins physiques qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière, le joueur formé à Benfica ne rentre pas dans les plans de José Mourinho. Pire, lors de la rencontre contre Bologne la semaine passée, le technicien portugais a fait sortir son compatriote seulement 18 minutes après son entrée en jeu. Le coup de grâce pour Renato Sanches, prêté par le PSG, et qui a pris une décision radicale ce dimanche. En effet, le joueur prêté par le PSG a décidé de supprimer toutes les photos et liens qui renvoient aux Giallorossi sur son compte Instagram. Un choix qui devrait provoquer l’ire des dirigeants romains et qui ne laisse que très peu de chances à une embellie de sa carrière du côté de Rome…