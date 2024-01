CdF : le programme TV des 16es de finale

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu hier. Cet après-midi, la FFF vient de communiquer la programmation TV des matches, tous diffusés sur beIN Sports. Les festivités débuteront le vendredi 19 janvier avec le match entre Bergerac (N2) et l’Olympique Lyonnais. Nantes-Laval lancera la journée du samedi 20 qui se conclura par l’opposition entre Orléans et le PSG.

Enfin, sept rencontres seront au programme le dimanche 21 janvier. Six auront lieu en même temps, à 17h30, dont celle du petit poucet Saint-Priest (N3) face à Romorantin (N2). Le choc entre Rennes et l’Olympique de Marseille clôturera ces 16es de finale à 21h05 (qui sera codiffusé par beIN Sports et France 3).