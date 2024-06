AS Monaco : Breel Embolo réagit à la rumeur Bayern Munich

Breel Embolo est revenu à la compétition en fin de saison après sa rupture du ligament croisé. L’attaquant a pu engranger un peu de temps de jeu en Ligue 1 avant d’attaquer l’Euro avec la Suisse où il a déjà marqué (face à la Hongrie). Le reverra-t-on sur le Rocher à la rentrée ? Rien n’est moins sûr car son nom revient du côté du Bayern Munich depuis quelques jours, comme l’a révélé Sky Sport en Allemagne. Le joueur de 27 ans a profité d’une conférence de presse pour commenter l’actualité qui l’entoure, et a vite évacué le sujet, lui qui a déjà évolué durant 6 ans en Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach.

La suite après cette publicité

« J’espère que vous comprendrez que je ne peux rien dire à ce sujet, par respect pour mon club et par respect pour le FC Bayern. C’est un grand club, bien sûr. (…) Je connais très bien Leroy (Sané), Dayot (Upamecano), Leon (Goretzka) et Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting). C’est donc un club que je regarde le samedi ou le dimanche. Mais je n’y pense pas et je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet. (…) La Bundesliga est une Ligue passionnante, j’y ai passé six belles années. Mes enfants y sont nés. J’ai connu deux grands clubs : Schalke, bien sûr, avec ses 60 000 supporters, et le Borussia Mönchengladbach, où je me sentais très à l’aise et où j’ai passé de meilleurs moments. (…) On ne sait jamais (…), si cela devient un sujet, il faudra l’étudier » lâche-t-il avant d’affirmer qu’il était «très heureux à Monaco.»