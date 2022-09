PSG, Bayern Munich, avenir : Tanguy Nianzou lâche ses vérités

Revoilà Tanguy Nianzou. On l'avait un peu perdu de vue depuis son départ du PSG. Il faut dire que le défenseur central n'a pas beaucoup joué en deux saisons au Bayern Munich. Victime de deux blessures qui l'ont laissé sur le flanc pendant deux mois à chaque fois (à l'ischio en septembre 2020, puis une déchirure musculaire en décembre de la même année), en plus d'une très grosse concurrence, il n'a pas pu exprimer tout son potentiel pour s'affirmer en Bavière. Résultant, il n'a connu que 28 apparitions pour 983 minutes jouées avant de décider de s'en aller.

Il a rejoint le Séville FC cet été dans le cadre d'un transfert définitif estimé à 16 M€. «Je n'ai pas de regrets, non, lâche-t-il dans un entretien à L'Équipe. Comme tout footballeur, j'ai été déçu car on veut tout jouer. Mais ça m'a forgé un mental et aujourd'hui, je suis prêt à toute situation. Le Bayern m'a fait grandir. Mentalement, ça m'a aidé à me dire : "O.K. rien n'est acquis"», explique le joueur appelé en équipe de France Espoirs pour affronter l'Allemagne ce vendredi soir, puis la Belgique dans trois jours en amical.

Un retour possible au PSG

Partir du PSG non plus n'a pas été une longue décision à prendre pour lui. Malgré la confiance de Thomas Tuchel et le temps de jeu qu'il lui accordait, Nianzou était décidé à quitter son club formateur. «J'ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j'aurais été titulaire au PSG. Cette année, regardez la concurrence, avec Marquinhos, Sergio Ramos et (Presnel) Kimpembe, Danilo aussi. Avec des si, on refait des carrières. On ne peut pas le savoir.»

Même l'appel de Tuchel à la fin de l'aventure parisienne pour tenter de le faire changer d'avis n'a pas provoqué de revirement de situation. Il avait déjà fait le choix de rejoindre le Bayern Munich, d'autant qu'il pressentait le départ futur de l'entraîneur allemand du PSG (il sera viré le 23 décembre 2020). En revanche, le joueur, âgé de 20 ans aujourd'hui, n'exclut pas de revenir un jour dans son club formateur.« Pour un enfant parisien, c'est toujours un objectif. C'est à moi de progresser, d'atteindre un jour le niveau de Paris. » Voilà qui est dit.