Vidéo, Galatasaray : l’invraisemblable loupé de Mauro Icardi sur penalty

Galatasaray vit un début de saison quasi parfait, notamment grâce à Mauro Icardi en très grande forme et déjà buteur à 6 reprises en seulement 5 rencontres, avant celle de ce soir. L’Argentin affrontait ce mardi Istanbulspor, avant-dernier de Süper Lig. La soirée a mal débuté pour l’ancien Parisien, auteur d’un énorme loupé sur un penalty frappé en deux temps avec Akturkoglu.

Ce dernier lui a astucieusement décalé le ballon au lieu de tirer, trompant complètement le gardien adverse parti du mauvais côté. Alors que l’attaquant n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond côté ouvert, il a trouvé le moyen de manquer le cadre… Bon, il s’est tout de même rattrapé 5 minutes plus tard en ouvrant le score sur une passe de… Akturkoglu. Un but important puisque Galatasaray l’a emporté 1-0.