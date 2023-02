PSG : Jérôme Rothen fusille Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi prend son temps. Alors que les médias argentins et français ont annoncé que le septuple Ballon d’Or annoncerait son choix concernant son avenir après le Mondial 2022, il n’a toujours pas tranché près de deux mois après. La tendance était à une prolongation à Paris, où son contrat prendra fin en juin prochain. Une nouvelle qui ne ravirait pas Jérôme Rothen (44 ans). Dans son émission "Rothen s’enflamme" sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG et de Monaco a avoué qu’il n’était pas pour que Lionel Messi continue dans la capitale.

«C’est une mauvaise idée. Dans la construction d’un collectif, le problème du PSG ce n’est pas d’avoir une star, c’est d’en avoir plusieurs. Mbappé, le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âge et tout ce qu’il représente en France. Neymar a prolongé, il a encore quatre ans de contrat. Il a donné satisfaction. Il faut reconnaître que dans l’état d’esprit et sa vie extra-sportive, il a fait des efforts. Je trouve qu’il est totalement dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui, même s’il y a encore des améliorations possibles. Messi, c’est très bien pendant deux ans, d’avoir l’image, le meilleur joueur de tous les temps dans ton effectif, qui marque plus de buts cette année. Mais on ne peut pas s’arrêter à un match contre Toulouse, lorsqu’il est tout seul à la pointe de l’attaque, parce que Mbappé et Neymar ne sont pas là. Je pars du principe que ces trois-là seront là très souvent et que l’année prochaine, il va falloir reconstruire quelque chose (…) La prolongation de Messi est une connerie, déjà en termes d’effectif. Gérer les trois, c’est compliqué. Après, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est bloqué avec le fair-play financier. Parce que la masse salariale a explosé. Là, tu as l’occasion de récupérer une grosse somme d’argent parce que le salaire de Messi est conséquent. Ça peut te permettre de recruter et d’améliorer ton effectif. Pour tout ça, c’est une très mauvaise idée de prolonger Leo Messi (…) En termes d’image et de ce qu’il renvoi, je ne comprendrais pas que Leo Messi ait envie de prolonger l’aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters, il baisse la tête et il rentre aux vestiaires. Même sur la célébration de ses buts, son nom est scandé, il n’a jamais un geste agréable envers les supporters pour les remercier. Donc il n’a pas envie de s’investir plus ça. C’est une fausse bonne idée». Le message est passé.

