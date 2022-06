Destination surprise pour Salomon Kalou ?

Plus d'un an après avoir quitté Botafogo, l'ex-international ivoirien Salomon Kalou (36 ans, 97 sélections) pourrait s'engager avec Arta/Solar 7 pour une saison. Selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, l'ancien attaquant de Lille et Chelsea ne serait pas contre l'idée de rejoindre Djibouti et ce projet très ambitieux.

Entraîné par le Français Thierry Froger (ancien coach du Mans, de Lille et de Reims), Arta/Solar 7 pourrait ainsi prendre un peu plus d'épaisseur après avoir d'ores et déjà attiré Alex Song, Dany Nounkeu, Carlos Kameni, Diafra Sakho ou encore Alain Traoré.